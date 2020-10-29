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Представник Ради у КСУ обіцяє законодавчі ініціативи для усунення положень, які визнані неконституційними

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Найближчим часом будуть внесені відповідні законодавчі ініціативи для усунення положень, які визнані Конституційний судом неконституційними. Про це в ефірі Громадського радіо заявила представниця Верховної Ради в Конституційному суді, нардеп Ольга Совгиря, коментуючи рішення КСУ щодо відповідальності за брехню у деклараціях, передає УНН.

“Рада має реагувати на ті прогалини, які тепер виникли у законодавстві. Найближчим часом будуть внесені відповідні законодавчі ініціативи для усунення положень, які визнані судом неконституційними. Вони розбалансовують систему антикорупційного законодавства, надалі вона не може ефективно працювати”, — зазначила нардеп.

За її словами, розгляд цієї справи був дуже непростим. 8 жовтня почався розгляд справи в усному провадженні.

“Ми з представником Президента намагалися потрапити на засідання Конституційного суду, де розглядалося питання про зміну форми провадження, але нам це не вдалося, нас не впустили на засідання, наші клопотання не були взяті до уваги”, — повідомила Совгиря.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

У НАЗК заявили, що КСУ заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.

Як повідомили в ОПУ, Зеленський обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

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