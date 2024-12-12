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Главу госдумы рф володина заочно приговорили к 15 годам тюрьмы в Украине

Главу госдумы рф володина заочно приговорили к 15 годам тюрьмы в Украине

Киев  •  УНН

 • 9851 просмотра

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Председатель госдумы рф вячеслав володин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы, сообщили в Службе безопасности Украины.

Председатель госдумы рф вячеслав володин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы, сообщили в Службе безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

"На основе доказательной базы, которую собрали следователи Службы безопасности Украины, суд назначил 15 лет лишения свободы председателю государственной думы федерального собрания россии вячеславу володину", - говорится в сообщении.

Во время заочного судебного заседания он признан виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства).

По материалам дела, чиновник является доверенным лицом главы кремля и принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения рф.

Для этого 15 февраля 2022 года он, как указали в СБУ, поставил на голосование в сессионном зале постановление об обращении к путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Одновременно володин публично поддержал это решение и обеспечил нужное количество "голосов" российских депутатов. Впоследствии спикер госдумы рф организовал ратификации так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между кремлем и террористическими организациями "л/днр". В дальнейшем кремль использовал "законодательные инициативы" володина для начала полномасштабной войны против Украины", - рассказали в СБУ.

Сейчас чиновник, как отметили в СБУ, продолжает оправдывать временный захват территорий нашего государства и выступает в поддержку вооруженной агрессии рф. Об этом он часто заявляет во время заседаний госдумы россии и в эфирах кремлевских пропагандистов.

Поскольку осужденный находится на территории рф, то, как указали в спецслужбе, начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.

СБУ задержала последователя партии Шария12 дек. 2024, 08:47 • 12176 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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