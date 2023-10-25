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Правоохранителя из Одессы задержали за новую схему переправки военнообязанных за границу - ГБР

Киев • УНН

 • 190577 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю из Одессы и его сообщнику за то, что за деньги организовали переправку военнообязанных мужчин за границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет УНН

Правоохранителя из Одессы задержали за новую схему переправки военнообязанных за границу - ГБР

Детали

По данным следствия, фигуранты искали "клиентов" через соцсети. За 4,5 тысячи долларов США с одного человека они обещали организовать беспрепятственное пересечение границы вне пограничных пунктов пропуска в Одесской области, указали в ГБР.

23 октября 2023 года ГБР совместно с Нацполицией, как отмечается, "был задержан правоохранитель и его сообщник во время передачи денег за "услугу" от двух заказчиков". Сейчас устанавливается точное количество лиц, которые успели воспользоваться схемой.

Задержанным сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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