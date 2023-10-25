Правоохоронця з Одеси затримали за нову схему переправки військовозобов'язаних за кордон - ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Одеси та його спільнику за те, що за гроші організували переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Про це повідомляє пресслужба відомства, пише УНН.
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За даними слідства, фігуранти шукали "клієнтів" через соцмережі. За 4,5 тисячі доларів США з однієї людини вони обіцяли організувати безперешкодний перетин кордону поза межами прикордонних пунктів пропуску в Одеській області, вказали у ДБР.
23 жовтня 2023 року ДБР спільно з Нацполіцією, як зазначається, "було затримано правоохоронця та його спільника під час передачі грошей за "послугу" від двох замовників". Наразі встановлюється точна кількість осіб, які встигли скористатися схемою.
Затриманим повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
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