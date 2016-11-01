Правоохранителей будут судить за сбыт наркотиков в Житомирской

Так, в мае 2016 старший оперуполномоченный привлек двух своих коллег и создал организованную преступную группу, которая осуществляла незаконный сбыт наркотических веществ наркозависимым лицам и требовала деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

В начале июня после получения очередной части взятки, их преступная деятельность была прекращена. Все члены организованной группы задержаны.

Трех полицейский судить по ч.3 ст.28, ч.3 ст.368, ч.3 ст.307 УК Украины. Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.