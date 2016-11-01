Правоохоронців судитимуть за збут наркотиків на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Трьох полійцейських судитимуть за створення злочинної групи, яка збувала психотропну речовину наркозалежним та вимагала від них кошти за не притягнення до кримінальної відповідальності. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Так, у травні 2016 року старший оперуповноважений залучив двох своїх колег та створив організовану злочинну групу, яка здійснювала незаконний збут наркотичних речовин наркозалежним особам та вимагала гроші за не притягнення до кримінальної відповідальності.
На початку червня після отримання чергової частини хабара, їх злочинна діяльність була припинена. Усіх членів організованої групи затримано.
Трьох поліцейський судитимуть за ч.3 ст.28, ч.3 ст.368, ч.3 ст.307 КК України. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.