Правоохранители задержали водителя, который украл автомобильные колеса
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 26 октября. УНН. В воскресенье, около 16 часов, экипаж патрульной полиции заметил автомобиль ВАЗ 2105, который двигался по улице Донецкое шоссе. У транспортного средства не было заднего бампера. Сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра в ФБ, пишет УНН-Центр.
Во время проверки оказалось, что водитель не имеет документа регистрации транспортного средства и водительского удостоверения. Осмотрев машину, полицейские обнаружили в салоне и в багажнике четыре автомобильных колеса на Ford Fiesta.
Предоставив информацию дежурному отделения полиции Амур-Нижнеднепровский района о личности и автомобиле, выяснили, что сегодня утром была заявлена кража колес на улице Малышева. На место происшествия приехал заявитель и узнал свою собственность.
Патрульные вызвали следователей, а подозреваемого и автомобиль доставили в отделение полиции АНД района.