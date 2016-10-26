Правоохранители задержали водителя, который украл автомобильные колеса

Во время проверки оказалось, что водитель не имеет документа регистрации транспортного средства и водительского удостоверения. Осмотрев машину, полицейские обнаружили в салоне и в багажнике четыре автомобильных колеса на Ford Fiesta.

Предоставив информацию дежурному отделения полиции Амур-Нижнеднепровский района о личности и автомобиле, выяснили, что сегодня утром была заявлена ​​кража колес на улице Малышева. На место происшествия приехал заявитель и узнал свою собственность.

Патрульные вызвали следователей, а подозреваемого и автомобиль доставили в отделение полиции АНД района.