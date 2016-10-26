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15 марта, 19:03 • 116415 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170407 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140333 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132604 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114105 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106241 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102001 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136783 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132581 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127904 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Правоохранители задержали водителя, который украл автомобильные колеса

Киев • УНН

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ДНЕПР-КИЕВ. 26 октября. УНН. В воскресенье, около 16 часов, экипаж патрульной полиции заметил автомобиль ВАЗ 2105, который двигался по улице Донецкое шоссе. У транспортного средства не было заднего бампера. Сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра в ФБ, пишет УНН-Центр.

Во время проверки оказалось, что водитель не имеет документа регистрации транспортного средства и водительского удостоверения. Осмотрев машину, полицейские обнаружили в салоне и в багажнике четыре автомобильных колеса на Ford Fiesta.

Предоставив информацию дежурному отделения полиции Амур-Нижнеднепровский района о личности и автомобиле, выяснили, что сегодня утром была заявлена ​​кража колес на улице Малышева. На место происшествия приехал заявитель и узнал свою собственность.

Патрульные вызвали следователей, а подозреваемого и автомобиль доставили в отделение полиции АНД района.

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