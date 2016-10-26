Правоохоронці затримали водія, який поцупив автомобільні колеса
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В неділю, близько 16-ї години, екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль ВАЗ 2105, який рухався по вулиці Донецьке шосе. У транспортного засобу не було заднього бамперу. Повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпра у ФБ, пише УНН-Центр.
Під час перевірки виявилось, що водій не має документ реєстрації транспортного засобу та водійського посвідчення. Оглянувши автівку, полісмени виявили в салоні і в багажнику чотири автомобільних колеса на Ford Fiesta.
Надавши інформацію черговому відділку поліції Амур-Нижньодніпровського району про особу та автомобіль, з’ясували, що сьогодні вранці була заявлена крадіжка колес на вулиці Малишева. На місце події приїхав заявник і впізнав свою власність.
Патрульні викликали слідчих, а підозрюваного та автомобіль доставили у відділок поліції АНД району.