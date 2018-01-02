Правоохранители изъяли записи камер по делу погибшей юристки Ноздровской

"На сегодняшний день, после осмотра места событий тело погибшей было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления характера телесных повреждений, причины смерти потерпевшей, и проведения ряда оперативных мероприятий. Нами отработаны более 20 камер установленных на всем отрезке дороги от работы до дома", - рассказал Д.Ценов.

Он добавил, что МВД формировало специальную группу для расследования обстоятельств гибели правозащитницы.

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"Сейчас на территории, где было найдено тело проводятся дополнительные мероприятия, направленные на получение дополнительной информации", - добавил Д.Ценов.

Напомним, 1 января, возле села Демидов Вышгородского района Киевской области был обнаружен труп пропавшей накануне юристки Ирины Ноздровской. Обнаженное тело женщины обнаружили около полудня.

Об исчезновении Ноздровской стало известно еще 29 декабря 2017 года на следующий день после того, как она "выиграла апелляцию" в деле о ДТП, в котором погибла ее родная сестра Светлана Сапатинская - за рулем автомобиля был племянник судьи Вышгородского суда Дмитрий Россошанский.