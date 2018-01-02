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Правоохоронці вилучили записи камер по справі загиблої юристки Ноздровської

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Правоохоронні органи вилучили записи камер спостереження, які встановлені на відрізку дороги від роботи і до дома загиблої юристки Ірини Ноздровської. Про це заявив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Дмитро Ценов, передає кореспондент УНН.

Правоохоронці вилучили записи камер по справі загиблої юристки Ноздровської

“На сьогоднішній день, після огляду місця подій тіло загиблої було направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення характеру тілесних пошкоджень, причини смерті потерпілої,та проведення ряду оперативних заходів. Нами відпрацьовано більш ніж 20 камер які встановлені на всьому відрізку дороги від роботи до дома”, — розповів Д. Ценов.

Він додав, що МВС формувало спеціальну групу для розслідування обставин загибелі правозахисниці.

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“Зараз на території де було знайдене тіло проводяться додаткові заходи, які спрямовані на отримання додаткової інформації”, — додав Д. Ценов.

Нагадаємо, 1 січня, біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено труп зниклої напередодні юристки Ірини Ноздровської. Оголене тіло жінки виявили близько полудня.

Про зникнення Ноздровської стало відомо ще 29 грудня 2017 року на наступний день після того, як вона “виграла апеляцію” в справі про ДТП, в якому загинула її рідна сестра Світлана Сапатінская — за кермом автомобіля був племінник судді Вишгородського суду Дмитро Россошанський.

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