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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 38236 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53842 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57409 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102061 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93085 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103681 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Правоохранители начали производство по факту гибели военного на полигоне "Широкий лан"

Правоохранители начали производство по факту гибели военного на полигоне "Широкий лан"

Киев  •  УНН

 • 10872 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Правоохранители начали уголовное производство по факту пожара палатки на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, в результате чего один военный погиб, а семеро получили ожоги различной степени, передает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

"Открыто уголовное производство ч.2 ст.412 (неосторожное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее людей) УК", - сказал собеседник агентства.

Уголовное производство расследует полиция.

Как сообщал УНН, на полигоне "Широкий Лан" из-за пожара погиб военный, семеро получили ожоги.

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