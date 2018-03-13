Правоохранители начали производство по факту гибели военного на полигоне "Широкий лан"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Правоохранители начали уголовное производство по факту пожара палатки на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, в результате чего один военный погиб, а семеро получили ожоги различной степени, передает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
"Открыто уголовное производство ч.2 ст.412 (неосторожное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее людей) УК", - сказал собеседник агентства.
Уголовное производство расследует полиция.
Как сообщал УНН, на полигоне "Широкий Лан" из-за пожара погиб военный, семеро получили ожоги.