Правоохоронці розпочали провадження щодо загибелі військового на полігоні “Широкий лан”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом пожежі намету на 235-му загальновійськовому полігоні “Широкий лан” у Миколаївській області, внаслідок чого один військовий загинув, а семеро отримали опіки різного ступеню, передає УНН з посиланням на правоохоронні органи.
“Відкрито кримінальне провадження ч.2 ст.412 (необережне знищення або пошкодження майна, що спричинило людей) ККУ”, — сказав співрозмовник агентства.
Кримінальне провадження розслідує поліція.
Як повідомляв УНН, на полігоні “Широкий Лан” через пожежу загинув військовий, семеро отримали опіки.