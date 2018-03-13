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Правоохоронці розпочали провадження щодо загибелі військового на полігоні “Широкий лан”

Правоохоронці розпочали провадження щодо загибелі військового на полігоні “Широкий лан”

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом пожежі намету на 235-му загальновійськовому полігоні “Широкий лан” у Миколаївській області, внаслідок чого один військовий загинув, а семеро отримали опіки різного ступеню, передає УНН з посиланням на правоохоронні органи.

“Відкрито кримінальне провадження ч.2 ст.412 (необережне знищення або пошкодження майна, що спричинило людей) ККУ”, — сказав співрозмовник агентства.

Кримінальне провадження розслідує поліція.

Як повідомляв УНН, на полігоні “Широкий Лан” через пожежу загинув військовий, семеро отримали опіки.

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