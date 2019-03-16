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Правоохранители проводят фильтрационные мероприятия в центре Киева из-за акций

Киев • УНН

 • 17606 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В центре украинской столицы правоохранители проводят фильтрационные мероприятия в связи с заявленными на этот день акциями. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Правоохранители проводят фильтрационные мероприятия в центре Киева из-за акций

"Происходят фильтрационные мероприятия. Это связано с обеспечением безопасности граждан, в том числе и с тем, что сегодня в Киеве проходят акции", - сказал он.

Отметим, ранее "Национальный корпус" на странице в Facebook сообщил, что все проезды к центру города охраняются силовиками.

"Проехать на Лютеранскую, Аллею Небесной Сотни и Городецкого до театра Франко вообще невозможно - перекрыто полицией", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации организации, правоохранители массово останавливают людей, следующих в столицу из регионов.

Как сообщал УНН, в центре Киева начался сбор людей на акцию, которую ранее анонсировал "Национальный корпус".

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