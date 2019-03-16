Правоохранители проводят фильтрационные мероприятия в центре Киева из-за акций
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В центре украинской столицы правоохранители проводят фильтрационные мероприятия в связи с заявленными на этот день акциями. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
"Происходят фильтрационные мероприятия. Это связано с обеспечением безопасности граждан, в том числе и с тем, что сегодня в Киеве проходят акции", - сказал он.
Отметим, ранее "Национальный корпус" на странице в Facebook сообщил, что все проезды к центру города охраняются силовиками.
"Проехать на Лютеранскую, Аллею Небесной Сотни и Городецкого до театра Франко вообще невозможно - перекрыто полицией", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации организации, правоохранители массово останавливают людей, следующих в столицу из регионов.
Как сообщал УНН, в центре Киева начался сбор людей на акцию, которую ранее анонсировал "Национальный корпус".