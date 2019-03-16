Правоохоронці проводять фільтраційні заходи у центрі Києва через акції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У центрі української столиці правоохоронці проводять фільтраційні заходи у зв’язку з заявленими на цей день акціями. Про це УНН повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.
"Відбуваються фільтраційні заходи. Це пов’язано з забезпеченням безпеки громадян, зокрема і з тим, що сьогодні у Києві відбуваються акції", - сказав він.
Зазначимо, раніше "Національний корпус" на сторінці у Facebook повідомив, що всі проїзди до центру міста охороняються силовиками.
"Проїхати на Лютеранську, Алею Небесної Сотні і Городецького до театру Франку взагалі неможливо - перекрито поліцією", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за інформацією організації, правоохоронці масово зупиняють людей, які прямують у столицю з регіонів.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва почався збір людей на акцію, яку раніше анонсував "Національний корпус".