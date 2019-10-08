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Правоохранительный комитет получил проект бюджета МВД на следующий год

Киев • УНН

 • 10783 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Народные депутаты, представляющие Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, получили для рассмотрения проект бюджета Министерства внутренних дел на следующий год. Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.

Правоохранительный комитет получил проект бюджета МВД на следующий год

"Сегодня предоставили народным депутатам на рассмотрение проект бюджета с основными показателями, которые будут влиять на цели и задачи, которые выполняет МВД", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с членами комитета по вопросам правоохранительной деятельности "Проект бюджета МВД 2020".

Министр отметил, что аннексия Крыма лишила пограничную службу части техники, поэтому МВД уже в ближайшие три года планирует обеспечить пограничное ведомство 20 новейшими патрульными катерами, 25% которых будут построены в Украине по современным технологиям судостроения.

Также в комитете обсудили программу льготного финансового лизинга для приобретения жилья спасателям и полицейским. За первые шесть месяцев работы лизинговой программы работники системы МВД получили 700 квартир.

При этом министр сообщил, что на следующий год МВД планирует ряд законодательных инициатив, которые имеют цель повысить уровень безопасности дорожного движения, изменить систему штрафов за превышение скорости движения и снизить порог превышения движения. Министр отметил, что МВД инициирует ряд изменений миграционного законодательства.

Напомним, Министерство внутренних дел намерено закупить 13 самолетов Ан-178 для своих нужд.

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