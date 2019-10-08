Правоохоронний комітет отримав проект бюджету МВС на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Народні депутати, які представляють Комітет з питань правоохоронної діяльності, отримали для розгляду проект бюджету Міністерства внутрішніх справ на наступний рік. Про це повідомив Департамент комунікації МВС України, передає УНН.
"Сьогодні надали народним депутатам на розгляд проект бюджету із основними показниками, які будуть впливати на цілі та задачі, які виконує МВС", - зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з членами комітету з питань правоохоронної діяльності "Проект бюджету МВС 2020".
Міністр зазначив, що анексія Криму позбавила прикордонну службу частини техніки, тому МВС вже у наступні три роки планує забезпечити прикордонне відомство 20 новітніми патрульними катерами, 25% яких будуть побудовані в Україні за сучасними технологіями суднобудування.
Також у комітеті обговорили програму пільгового фінансового лізингу для придбання житла рятувальниками та поліцейськими. За перші шість місяців роботи лізингової програми працівники системи МВС отримали 700 квартир.
При цьому міністр повідомив, що на наступний рік МВС планує низку законодавчих ініціатив, які мають на меті підвищити рівень безпеки дорожнього руху, змінити систему штрафів за перевищення швидкості руху та знизити поріг перевищення руху. Міністр зазначив, що МВС ініціює низку змін міграційного законодавства.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ має намір закупити 13 літаків Ан-178 для своїх потреб.