"Правки Геруса-Кисилевского": в предоставлении льгот сталеплавним заводам усмотрели конфликт интересов

"Да, здесь есть вероятный конфликт интересов. Конечно, подавляющее большинство депутатов - это выходцы из каких-то бизнес-структур и корпораций. И очевидно, что они лоббируют интересы людей, с которыми работали и с которыми хорошо знакомы", - говорит Дяченко, добавляя, что проверить нардепа на наличие конфликта интересов должно НАПК.

Инициатор льготных тарифов Кисилевский ранее занимал должность директора по корпоративным отношениям ООО "Интерпайп Украина" Виктора Пинчука. По его же словам, под льготы попадают заводы "Днепросталь", "Электросталь" и "Азовэлектросталь", а также "Днепроспецсталь". "Днепроспецсталь" - завод, который контролируют структуры "VS Energy" российских предпринимателей Александра Бабакова (экс-депутата Госдумы России от партии "Единая Россия") и Михаила Воеводина. Партнерами россиян СМИ называют Игоря Коломойского и Виктора Медведчука. Ранее 30% акций принадлежали EastOne Виктора Пинчука.

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И более того. Предоставление таких льгот не целесообразно, говорит Дяченко.

"Низкоуглеродистое развитие экономики - вещь не дешевая. Даже такие мощные и богатые страны, как Китай и США, не спешат развиваться в этом направлении. Такую политику частично осуществляет ЕС, но нужно учитывать, нам ли это по карману. Прежде чем внедрять такие вещи, надо их экономически обосновать. Во-вторых этого от нас никто не требует. Да, за экологию бороться надо, и нормы выполнять надо, но если сегодня мы перевыполним планы по сокращению выбросов - нам пожмут руку, и установят такие планы по сокращению, основываясь на достигнутом. А каждый новый куб выброса стоит дороже предыдущего. Поэтому я бы не спешил это делать ", - пояснил он.

Напомним, нардеп Дмитрий Кисилевский внес поправку в правительственный законопроект о "зеленой" энергетике (№ 3658), которая предусматривает, что "зелеными" металлургами теперь считаются сталеплавнные предприятия, осуществляющие выбросы до 250 кг углекислого газа на 1 тонну стальной продукции и исключительно с электродуговым методом производства. Для таких предприятий введен льготный тариф на передачу электроэнергии который не будет учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по "зеленому" тарифу, то есть фактически эти предприятия будут платить в разы меньше средств в бюджет.

Добавим, что Кисилевский внес поправку в проект ЗУ при поддержке главы энергетического Комитета ВР Андрея Геруса.