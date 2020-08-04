“Правки Геруса-Кисилевського”: у наданні пільг сталеплавним заводам угледіли конфлікт інтересів

"Так, тут є ймовірний конфлікт інтересів. Звичайно, що переважна більшість депутатів - це вихідці з якихось бізнес-структур і корпорацій. І очевидно, що вони лобіюють інтереси людей з якими працювали і з якими добре знайомі", - каже Дяченко, додаючи, що перевірити нардепа на наявність конфлікту інтересів має НАЗК.

Ініціатор пільгових тарифів Кисилевський раніше обіймав посаду директора з корпоративних відносин ТОВ “Інтерпайп Україна” Віктора Пінчука. За його ж словами, під пільги потрапляють заводи “Дніпросталь”, “Електросталь” та “Азовелектросталь”, а також “Дніпроспецсталь”. “Дніпроспецсталь” — завод, який контролюють структури “VS Energy” російських підприємців Олександра Бабакова (ексдепутата Держдуми Росії від партії “Единая Россия”) та Михайла Воєводіна. Партнерами росіян ЗМІ називають Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука. Раніше 30% акцій належали EastOne Віктора Пінчука.

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Та більш того. Надання таких пільг не доцільне, каже Дяченко.

"Низьковуглецевий розвиток економіки - річ не дешева. Навіть такі потужні і багаті країни, як Китай і США, не поспішають розвиватися у цьому напрямку. Таку політику частково провадить ЄС, але треба зважати, чи нам це по кишені. Перш ніж впроваджувати такі речі, треба їх економічно обґрунтувати. По-друге: цього від нас ніхто не вимагає. Так, за екологію боротися треба, і норми виконувати треба, але якщо сьогодні ми перевиконаємо плани по скороченню викидів - нам пожмуть руку, і встановлять наступні плани по скороченню, базуючись на досягнутому. А кожен новий куб викиду коштує дорожче попереднього. Тому я б не поспішав це робити", - пояснив він.

Нагадаємо, нардеп Дмитро Кисилевський вніс поправку до урядового законопроекту про “зелену” енергетику (№ 3658), яка передбачає, що “зеленими” металургами тепер вважаються сталеплавні підприємства, що здійснюють викиди до 250 кг вуглекислого газу на 1 тону сталевої продукції та виключно з електродуговим методом виробництва. Для таких підприємств введено пільговий тариф на передачу електроенергії який не буде враховувати витрати “Укренерго” на виплати по “зеленому” тарифу, тобто фактично ці підприємства будуть сплачувати в рази менше коштів до бюджету.

Додамо, що Кисилевський вніс поправку до проекту ЗУ за підтримки голови енергетичного Комітету ВР Андрія Геруса.