Правительство внесло изменения, чтобы привлечь офицеров образовательной среды к усилению безопасности в школах

Кабмин ввел изменения, которые позволят привлечь полицию охраны к усилению безопасности детей в украинских учебных заведениях. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Вносим изменения, которые позволят привлечь полицию охраны к усилению безопасности в украинских школах. Уже в ближайшее время 500 полицейских будут нести службу в учебных заведениях. Они обеспечат охрану правопорядка, взаимодействие с администрациями школ, пропускной режим. Вместе с созданием надежных и комфортных укрытий - это один из ключевых элементов повышения безопасности образовательного процесса. - сказал Денис Шмыгаль.

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18 декабря Министерство внутренних дел Украины сообщило, что идет отбор 500 офицеров образовательной среды среди действующих сотрудников полиции, чтобы как можно скорее начать практический этап инициативы.

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