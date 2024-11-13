Правительство выделит 52,4 млрд грн на поддержку прифронтовых громад и пострадавших от войны территорий в 2025 году - Кулеба

"В рамках региональной политики должны распределять денежный ресурс таким образом, чтобы общины, которые страдают от обстрелов и находятся близко к линии соприкосновения, оставались способными". Об этом сообщает Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

На совещании под председательством Президента Украины представители Правительства и Верховной Рады обсудили ключевые показатели проекта Государственного бюджета на 2025 год.

Основное внимание уделено поддержке громад, которые больше всего пострадали от войны. Алексей Кулеба отметил, что средства должны распределяться так, чтобы эти общины оставались способными и устойчивыми к вызовам войны.

Ключевым решением стало сохранение реверсной дотации для прифронтовых территорий, которые приближены к зоне боевых действий или находятся в деоккупированных районах. Правительство заложило в бюджет 14,9 млрд грн реверсной дотации именно на поддержку этих общин. Кулеба подчеркнул, что это - справедливый и необходимый шаг для тех, кто продолжает обеспечивать жизнедеятельность в условиях ежедневных рисков и сложных условий войны.

Кроме того, государство дополнительно выделяет 37,5 млрд грн для восстановления инфраструктуры и социальной поддержки громад, которые подверглись значительному влиянию из-за полномасштабной агрессии террористического государства.

Отдельное внимание уделено вопросу сохранения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в местных бюджетах - 64% НДФЛ будут оставаться на местах. По словам Кулебы, это решение поможет громадам поддерживать свою экономическую устойчивость и обеспечивать жизненно важные услуги для граждан.

Бюджет-2025: на производство вооружения выделят больше, чем в прошлом году - 55 млрд грн