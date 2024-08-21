Правительство выделило Херсонской ОВА 107,27 млн грн для восстановления водоснабжения в трех населенных пунктах

Кабинет министров Украины выделил Херсонской ОВА 107,27 млн грн из резервного фонда для восстановления водоснабжения в трех населенных пунктах, что обеспечит питьевой водой более 5 тыс. человек. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

"Продолжаем системную работу над обеспечением водоснабжения в регионах, пострадавших от российской агрессии", - написал Шмыгаль.

Он напомнил, что во время визита в Херсонскую область в прошлом месяце был поднят вопрос необходимости срочного восстановления ряда объектов водоснабжения в регионе. Профильным ведомствам было поручено проработать этот вопрос.

"Сегодня выделяем Херсонской ОВА 107,27 млн грн из резервного фонда для проведения необходимых работ. За эти средства будет восстановлено водоснабжение в трех населенных пунктах, что обеспечит питьевой водой более 5 тыс. человек", - сообщил Шмыгаль.

Также он отметил, что вчера правительство также одобрило Программу комплексного водообеспечения территорий, пострадавших от войны.

"Это позволит до конца 2025 года гарантировать бесперебойный доступ к воде еще 2 млн украинцам", - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область провел совещание по обеспечению водой украинские населенные пункты.