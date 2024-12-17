Правительство выделило 2,6 млрд грн на бесплатное горячее питание школьников

Кабмин выделил более 2,6 млрд гривен, предоставленных Европейской комиссией, на обеспечение питания детей в школах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после заседания правительства, передает УНН.

Это позволит предоставить бесплатное горячее питание для детей начальных классов в учреждениях среднего образования с учетом их потребностей