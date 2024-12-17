Правительство выделило 2,6 млрд грн на бесплатное горячее питание школьников
Киев • УНН
Кабмин направил 2,6 млрд грн от ЕС на бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. В 2025 году программу планируют расширить на всех школьников в рамках «Зимней поддержки».
Кабмин выделил более 2,6 млрд гривен, предоставленных Европейской комиссией, на обеспечение питания детей в школах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после заседания правительства, передает УНН.
Это позволит предоставить бесплатное горячее питание для детей начальных классов в учреждениях среднего образования с учетом их потребностей
Премьер рассказал, что инициатива реализуется в рамках программы «Зимней поддержки» украинцев. В следующем году, по словам Шмыгаля, планируется расширение ее на всех школьников.
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Из-за недоработки в процедуре использования средств для питания 1-4 классов в школах возникли финансовые трудности между местными и государственными бюджетами.