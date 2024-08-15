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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство уволило образовательного омбудсмена Горбачева - народный депутат

Правительство уволило образовательного омбудсмена Горбачева - народный депутат

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 08:22  •  15093 просмотра

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Правительство Украины на внеочередном заседании уволило Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена. Горбачев занимал эту должность с 2019 года.

Кабинет министров на своем внеочередном заседании уволил Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

На внеочередном заседании Кабмина уволили Горбачева Сергея Ивановича с должности образовательного омбудсмена

- написал Гончаренко в Telegram.

Справочно

Образовательный омбудсмен появился в Украине в 2019 году. Тогда на эту должность назначили Сергея Горбачева, который работал директором специализированной школы в столице.

Около 200 тыс. мужчин призывного возраста поступают в вузы для фиктивного обучения - Лесной2 августа 2024, 11:19 • 11492 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
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