Правительство уволило образовательного омбудсмена Горбачева - народный депутат
Киев • УНН
Правительство Украины на внеочередном заседании уволило Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена. Горбачев занимал эту должность с 2019 года.
Кабинет министров на своем внеочередном заседании уволил Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
На внеочередном заседании Кабмина уволили Горбачева Сергея Ивановича с должности образовательного омбудсмена
Справочно
Образовательный омбудсмен появился в Украине в 2019 году. Тогда на эту должность назначили Сергея Горбачева, который работал директором специализированной школы в столице.
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