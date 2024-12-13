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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство утвердило новую стратегию борьбы с резистентностью к антибиотикам

Правительство утвердило новую стратегию борьбы с резистентностью к антибиотикам

Киев  •  УНН

 • 5302 просмотра

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Кабмин одобрил государственную стратегию противодействия устойчивости к противомикробным препаратам до 2030 года. План предусматривает расширение сети лабораторий и усиление контроля в медучреждениях.

Кабмин хвалил государственную стратегию борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам до 2030 года и план ее реализации на 2024-2026 годы. В частности, планируют расширить национальную сеть микробиологических лабораторий, усилить систему инфекционного контроля на уровне медучреждений и эпиднадзор за резистентными возбудителями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав. 

Детали 

Как указал министр здравоохранения Виктор Ляшко, устойчивость к антибиотикам ставит под угрозу эффективное лечение любых инфекций - от пневмонии и туберкулеза до выздоровления пациентов после оперативных вмешательств. По его словам, сейчас в мире резистентность бактерий к антимикробным препаратам вызывает больше смертей, чем ВИЧ или малярия.

 В Украине во время войны число травм растет, врачи сталкиваются с увеличением количества инфекционных возбудителей, устойчивых к антимикробным препаратам

 - заявил Ляшко. 

Для противодействия этому, как указал Ляшко, за последние 3,5 года увеличили количество бактериологических лабораторий почти вдвое - с 37 до 79, обновлены протоколы лечения и назначения антибиотиков для врачей, утверждены стандарты инфекционного контроля, усиливается  рутинный эпиднадзор за антимикробной резистентностью, в частности, среди раненых во время войны. 

"Однако главная задача для пациентов - прекратить заниматься самолечением, не назначать себе лекарства самостоятельно и принимать препараты именно так, как их назначил врач; для медицинских работников (от медсестер до менеджеров) - соблюдение стандарта инфекционного контроля, - указал Ляшко. 

Принятая правительством государственная стратегия борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам предусматривает:

- Усиление системы инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения.

- Повышение способности бактериологических лабораторий.

-Внедрение системы надзора за возбудителями с АМР и потреблением антимикробных препаратов.

-Усиление мер для обеспечения благополучия животных, ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия в контексте противодействия распространению возбудителей с АМР.

-Повышение осведомленности населения, медицинских и ветеринарных работников по профилактике инфекций и противодействия распространению возбудителей с АМР.

-Усиление кадрового потенциала и проведение научных исследований.

Напомним

В 2015 году ВОЗ запустила глобальную систему надзора за применением антимикробных препаратов. Украина присоединилась к ней несколько лет назад.  В частности, в стране цефтриаксон и левофлоксацин перенесли к антибиотикам группы резерва. То есть для их назначения сначала врач должен провести письменное обоснование и согласование с клиническим фармацевтом назначения этих антибиотиков. 

Как заказать лекарства с доставкой, если рядом нет аптек: объяснение от Минздрава13 дек. 2024, 09:35 • 10114 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаЗдоровье
viktor-liashkoВиктор Ляшко
ukrainaУкраина