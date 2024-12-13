Как заказать лекарства с доставкой, если рядом нет аптек: объяснение от Минздрава
Киев • УНН
Минздрав запустил сервис «Укрпочта. Аптека» для бесплатной доставки лекарств в отдаленные районы. Доступно 10 тысяч безрецептурных препаратов и лекарства по программе «Доступные лекарства».
В Минздраве рассказали, как приобрести лекарства, если поблизости нет аптек, пишет УНН.
Детали
Заказывать лекарства с бесплатной доставкой можно через "Укрпочта. Аптека"
В ассортименте доступны около 10 тысяч безрецептурных препаратов, и тех, что по программе "Доступные лекарства".
Как оформить заказ?
-Проверьте действительность е-рецепта. Если он выписан более 30 дней назад, обратитесь к семейному врачу для обновления.
-Позвоните на горячую линию по номеру 0 800 300 545.
-Сообщите оператору номер е-рецепта (16 цифр) и код погашения (4 цифры).
-Выберите препарат из предложенного перечня.
-Доставка заказа является бесплатной, также его можно отслеживать через официальный сайт Укрпочты, в мобильном приложении, а также через чат-бот в мессенджерах.
Посылку можно осмотреть при получении. Храниться в отделении почты она может в течение 7 календарных дней.
Проект "Укрпочта. Аптека" запущен Министерством здравоохранения Украины совместно с Укрпочтой. А получение препаратов и медицинских изделий по программе "Доступные лекарства" бесплатно или с небольшой доплатой возможно благодаря договору с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Напомним
Кабмин добавил 30 новых действующих веществ в программу "Доступные лекарства" и позволил покупать лекарства за средства еПоддержки. Расширен перечень препаратов для детей и увеличена сеть аптек-участников программы.