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Как заказать лекарства с доставкой, если рядом нет аптек: объяснение от Минздрава

Как заказать лекарства с доставкой, если рядом нет аптек: объяснение от Минздрава

Киев  •  УНН

 • 3373 просмотра

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Минздрав запустил сервис «Укрпочта. Аптека» для бесплатной доставки лекарств в отдаленные районы. Доступно 10 тысяч безрецептурных препаратов и лекарства по программе «Доступные лекарства».

В Минздраве рассказали, как приобрести лекарства, если поблизости нет аптек, пишет УНН.

Детали

Заказывать лекарства с бесплатной доставкой можно через "Укрпочта. Аптека"

В ассортименте доступны около 10 тысяч безрецептурных препаратов, и тех, что по программе "Доступные лекарства".

Как оформить заказ?

-Проверьте действительность е-рецепта. Если он выписан более 30 дней назад, обратитесь к семейному врачу для обновления.

-Позвоните на горячую линию по номеру 0 800 300 545.

-Сообщите оператору номер е-рецепта (16 цифр) и код погашения (4 цифры).

-Выберите препарат из предложенного перечня.

-Доставка заказа является  бесплатной, также его можно отслеживать через официальный сайт Укрпочты, в мобильном приложении, а также через чат-бот в мессенджерах.

Посылку можно осмотреть при получении. Храниться в отделении почты она может в течение 7 календарных дней.

Проект "Укрпочта. Аптека" запущен Министерством здравоохранения Украины совместно с Укрпочтой. А получение препаратов и медицинских изделий по программе "Доступные лекарства" бесплатно или с небольшой доплатой возможно благодаря договору с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Напомним

Кабмин добавил 30 новых действующих веществ в программу "Доступные лекарства" и позволил покупать лекарства за средства еПоддержки. Расширен перечень препаратов для детей и увеличена сеть аптек-участников программы.

Алина Волянская

Алина Волянская

Здоровье
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