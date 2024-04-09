Правительство отменяет устаревшее регулирование в ІТ-сфере, ликвидирует реестр производителей и дистрибьюторов ПО

Правительство в рамках дерегуляции прекратило ведение Реестра производителей и распространителей ПО и отменило другие устаревшие нормы, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

В соответствии с решением правительства:

отменен реестр производителей и распространителей программного обеспечения, который до сих пор вело Минэкономики. Также теряют силу решения о внесении в реестр и соответствующие свидетельства, которые предоставлялись бизнесу, представленному в реестре;

отменена норма, согласно которой Минэкономики при участии Генштаба ВСУ были определены главными исполнителями работ по легализации программного обеспечения в органах власти и борьбе с его нелегальным использованием. Норма была принята еще в начале 2000-х и сейчас потеряла актуальность.

Как отмечается, информация, содержащаяся в реестре, будет архивирована и сохранена.

На сегодня сферой информатизации, инструментами кибербезопасности и защиты информации занимаются уполномоченные органы - Минцифры, Госслужба спецсвязи и другие, указали в Минэкономики.

Правительство отменило устаревшие и неэффективные нормы и процедуры в сфере госрегулирования хозяйственной деятельности, которые только обременяли работу бизнеса. Со времени их принятия нормативно-правовое поле, регулирующее сферу ІТ, было существенно усовершенствовано. Минэкономики не является профильным органом в этой сфере, поэтому логично, чтобы непрофильные функции были сняты с министерства - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

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