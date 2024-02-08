Правительство обнародовало порядок перерасчета стоимости коммуналки: что предполагается

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  58949 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  92262 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  105581 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  134774 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  151608 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  180801 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  232998 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  251560 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  233076 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252750 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Правительство обнародовало порядок перерасчета стоимости коммуналки: что предполагается

Правительство обнародовало порядок перерасчета стоимости коммуналки: что предполагается

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 13:53  •  7091 просмотра

Read in English

Правительство опубликовало порядок, который позволяет поставщикам коммунальных услуг осуществлять перерасчет расходов за периоды, когда услуги по отоплению, водоснабжению или вывозу мусора предоставлялись не в полном объеме или были некачественными.

Правительство обнародовало Порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг по поставке тепла, воды и вывоза мусора, принятый правительственным постановлением 6 февраля, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, постановление касается перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества. И может применяться в отношении стоимости отопления, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также управления бытовыми отходами.

Как отмечается, перерасчет стоимости коммунальных услуг осуществляется в случае отклонения параметров услуг от установленных законодательством и договорами о предоставлении услуг, в частности:

  • снижение температуры теплоносителя и горячей воды, а также несоответствия их давления на входе в дом;
  • снижение температуры воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем);
  • перерывов в предоставлении услуг, обусловленных в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ;
  • несоответствия состава и качества горячей и холодной воды государственным санитарным нормам и правилам;
  • несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами, нарушение графика вывоза бытовых отходов и т.д.

Как отмечается, исполнитель обязан в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно осуществить перерасчет согласно требованиям этого Порядка, а также уплатить потребителю неустойку (штраф) в порядке и размере, которые определены законодательством или договором.

Также в случае поступления от потребителя акта-претензии и принятия исполнителем решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет, как сообщается, осуществляется в течение одного месяца начиная с даты, когда принято решение об удовлетворении требований.

Перерасчет по акту-претензии, поступившему от потребителя соответствующего многоквартирного дома, осуществляется исполнителем для всех потребителей такого дома, которым была предоставлена услуга несоответствующего качества, добавили в министерстве.

Перерасчет, как указано, осуществляется независимо от наличия у потребителя задолженности за соответствующую услугу. Сумма перерасчета и неустойки (штрафа) за нарушение условий договора зачисляется потребителю в погашение задолженности за фактически потребленные услуги, а в случае отсутствия задолженности - в оплату будущих платежей.

При этом в ведомстве отметили, что Порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг не применяется на временно оккупированных территориях, территориях, на которых ведутся (велись) боевые активные действия или временно оккупированных российской федерацией территориях.

На жилищно-коммунальные субсидии для украинцев заложено 50 млрд грн - Шмыгаль16 январь 2024, 11:58 • 23543 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Уряд оприлюднив порядок перерахунку вартості комуналки: що передбачається
The Government has published the procedure for recalculating the cost of utilities: what is expected
Новости по теме

Правительство обнародовало порядок перерасчета стоимости коммуналки: что предполагается

Правительство опубликовало порядок, который позволяет поставщикам коммунальных услуг осуществлять перерасчет расходов за периоды, когда услуги по отоплению, водоснабжению или вывозу мусора предоставлялись не в полном объеме или были некачественными.

Общество •   •  7091 просмотра
Правительство обнародовало порядок перерасчета стоимости коммуналки: что предполагается

АРМА подписало первый договор о реализации арестованных активов

АРМА подписало свой первый контракт о реализации арестованных 1200 тонн пшеницы.

Экономика •   •  6194 просмотра
АРМА подписало первый договор о реализации арестованных активов

Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты необходимые для нового пакета финансовой поддержки от Всемирного банка - нардеп

Верховная Рада до сих пор не приняла ни одного из трех законопроектов, необходимых для того, что Украина получила очередной пакет финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1-1,4 млрд долларов.

Экономика •   •  7707 просмотра
Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты необходимые для нового пакета финансовой поддержки от Всемирного банка - нардеп

В рф хотят повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет

министерство обороны россии предлагает повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет в связи с отсутствием законодательно определенного предельного возраста для прохождения службы в военное время.

Война •   •  7738 просмотра
В рф хотят повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет

В новом пакете санкций ЕС против рф будет 55 компаний и более 60 физических лиц - СМИ

ЕС предлагает ввести санкции против 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета ограничений, приуроченных ко второй годовщине вторжения россии в Украину.

Политика •   •  8755 просмотра
В новом пакете санкций ЕС против рф будет 55 компаний и более 60 физических лиц - СМИ

Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба

россияне в оккупированном Запорожье объявили о планах открыть в детском лагере клуб "Воин", где под руководством российских инструкторов подростков будут обучать военным навыкам, в частности, стрельбе из огнестрельного оружия и инженерному делу.

Война •   •  9284 просмотра
Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба

На Киевщине уничтожили боевую часть российской ракеты X-101

Взрывотехники уничтожили боевую часть российской крылатой ракеты Х-101, найденную в одном из домохозяйств Киевской области.

Война •   •  11073 просмотра
На Киевщине уничтожили боевую часть российской ракеты X-101

Поляки заверили, что фермеры не будут блокировать полностью движение на границе с Украиной - посол

Польские фермеры, которые будут протестовать, не будут полностью перекрывать пограничное движение с Украиной и позволят осуществлять грузовые перевозки.

Общество •   •  12217 просмотра
Поляки заверили, что фермеры не будут блокировать полностью движение на границе с Украиной - посол

Беспорядки в Космаче вызваны фейками о ТЦК, которые распространили спецслужбы рф - Центр стратегических коммуникаций

В Космаче местные жители избили женщин и ребенка из-за фейковых сообщений в социальных сетях о вручении повесток женщинам, которые, вероятно, были распространены российскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Общество •   •  12979 просмотра
Беспорядки в Космаче вызваны фейками о ТЦК, которые распространили спецслужбы рф - Центр стратегических коммуникаций

Новый сервис в "Дії": в приложении можно узнать, где находится ближайшее укрытие

Приложение "Дія" теперь отображает карту и информацию о ближайших бомбоубежищах, чтобы помочь гражданам быстро найти безопасность во время терактов.

Общество •   •  12438 просмотра
Новый сервис в "Дії": в приложении можно узнать, где находится ближайшее укрытие