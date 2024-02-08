Правительство обнародовало порядок перерасчета стоимости коммуналки: что предполагается
Киев • УНН
Правительство опубликовало порядок, который позволяет поставщикам коммунальных услуг осуществлять перерасчет расходов за периоды, когда услуги по отоплению, водоснабжению или вывозу мусора предоставлялись не в полном объеме или были некачественными.
Правительство обнародовало Порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг по поставке тепла, воды и вывоза мусора, принятый правительственным постановлением 6 февраля, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, постановление касается перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества. И может применяться в отношении стоимости отопления, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также управления бытовыми отходами.
Как отмечается, перерасчет стоимости коммунальных услуг осуществляется в случае отклонения параметров услуг от установленных законодательством и договорами о предоставлении услуг, в частности:
- снижение температуры теплоносителя и горячей воды, а также несоответствия их давления на входе в дом;
- снижение температуры воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем);
- перерывов в предоставлении услуг, обусловленных в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ;
- несоответствия состава и качества горячей и холодной воды государственным санитарным нормам и правилам;
- несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами, нарушение графика вывоза бытовых отходов и т.д.
Как отмечается, исполнитель обязан в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно осуществить перерасчет согласно требованиям этого Порядка, а также уплатить потребителю неустойку (штраф) в порядке и размере, которые определены законодательством или договором.
Также в случае поступления от потребителя акта-претензии и принятия исполнителем решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет, как сообщается, осуществляется в течение одного месяца начиная с даты, когда принято решение об удовлетворении требований.
Перерасчет по акту-претензии, поступившему от потребителя соответствующего многоквартирного дома, осуществляется исполнителем для всех потребителей такого дома, которым была предоставлена услуга несоответствующего качества, добавили в министерстве.
Перерасчет, как указано, осуществляется независимо от наличия у потребителя задолженности за соответствующую услугу. Сумма перерасчета и неустойки (штрафа) за нарушение условий договора зачисляется потребителю в погашение задолженности за фактически потребленные услуги, а в случае отсутствия задолженности - в оплату будущих платежей.
При этом в ведомстве отметили, что Порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг не применяется на временно оккупированных территориях, территориях, на которых ведутся (велись) боевые активные действия или временно оккупированных российской федерацией территориях.
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Правительство обнародовало порядок перерасчета стоимости коммуналки: что предполагается
Правительство опубликовало порядок, который позволяет поставщикам коммунальных услуг осуществлять перерасчет расходов за периоды, когда услуги по отоплению, водоснабжению или вывозу мусора предоставлялись не в полном объеме или были некачественными.
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