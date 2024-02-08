Правительство обнародовало порядок перерасчета стоимости коммуналки: что предполагается

Правительство обнародовало Порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг по поставке тепла, воды и вывоза мусора, принятый правительственным постановлением 6 февраля, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, постановление касается перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества. И может применяться в отношении стоимости отопления, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также управления бытовыми отходами.

Как отмечается, перерасчет стоимости коммунальных услуг осуществляется в случае отклонения параметров услуг от установленных законодательством и договорами о предоставлении услуг, в частности:

снижение температуры теплоносителя и горячей воды, а также несоответствия их давления на входе в дом;

снижение температуры воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем);



перерывов в предоставлении услуг, обусловленных в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ;



несоответствия состава и качества горячей и холодной воды государственным санитарным нормам и правилам;



несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами, нарушение графика вывоза бытовых отходов и т.д.



Как отмечается, исполнитель обязан в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно осуществить перерасчет согласно требованиям этого Порядка, а также уплатить потребителю неустойку (штраф) в порядке и размере, которые определены законодательством или договором.

Также в случае поступления от потребителя акта-претензии и принятия исполнителем решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет, как сообщается, осуществляется в течение одного месяца начиная с даты, когда принято решение об удовлетворении требований.

Перерасчет по акту-претензии, поступившему от потребителя соответствующего многоквартирного дома, осуществляется исполнителем для всех потребителей такого дома, которым была предоставлена услуга несоответствующего качества, добавили в министерстве.

Перерасчет, как указано, осуществляется независимо от наличия у потребителя задолженности за соответствующую услугу. Сумма перерасчета и неустойки (штрафа) за нарушение условий договора зачисляется потребителю в погашение задолженности за фактически потребленные услуги, а в случае отсутствия задолженности - в оплату будущих платежей.

При этом в ведомстве отметили, что Порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг не применяется на временно оккупированных территориях, территориях, на которых ведутся (велись) боевые активные действия или временно оккупированных российской федерацией территориях.

На жилищно-коммунальные субсидии для украинцев заложено 50 млрд грн - Шмыгаль