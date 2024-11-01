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Правительство изменило правила выплат семьям пропавших без вести военных

Правительство изменило правила выплат семьям пропавших без вести военных

Киев  •  УНН

13:02 • 3880 просмотра

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Кабмин обновил порядок выплаты единовременного пособия семьям военнослужащих, пропавших без вести. Отсчет трехлетнего срока для получения выплат теперь начинается с момента вступления в силу судебного решения.

Правительство внесло изменения в порядок выплаты единовременной денежной помощи семьям военнослужащих, пропавших без вести или объявленных умершими. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Мельничук сообщает,  согласно изменениям день возникновения права на получение единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного и резервиста, призванного на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, и который был пропавшим без вести при особых обстоятельствах или признан без вести отсутствующим - с даты вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего, военнообязанного и резервиста, призванного на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве умершим.

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Как добавил нардеп Алексей Гончаренко,  родственники военнослужащих, имеющих право на единовременную денежную помощь, могут воспользоваться этим правом в течение трех лет с даты возникновения такого права.

Сейчас дата возникновения права для выплат в случае смерти устанавливается по свидетельству о смерти, указал нардеп. Если военнослужащий пропал без вести и был позже объявлен судом умершим (после трехлетнего срока), его семья теряет право на денежную помощь, поскольку срок отсчитывается от даты смерти в свидетельстве, а не от судебного решения.

Как сообщается, изменениями предложено исчислять трехлетний срок с даты вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это обеспечит, что семьи не потеряют право на помощь из-за пропущенного срока. Также предлагается предоставлять лицам с инвалидностью I группы возможность получить единовременное пособие вне очереди.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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