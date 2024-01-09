Правительство Финляндии ищет правовые пути, как и в дальнейшем держать границу с РФ закрытой
Киев • УНН
Правительство Финляндии ищет законные пути сохранения закрытой границы с Россией на фоне беспокойства относительно неконтролируемого наплыва мигрантов.
Правительство Финляндии, вероятно, не откроет контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Позиция правительства не изменилась: оно хочет держать границу закрытой при условии, что будут найдены юридические основания для такого решения
По информации, на этой неделе Кабинет министров Финляндии должен принять решение о работе КПП на границе с РФ.
Контекст
Финляндия закрыла все КПП с 15 декабря. Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов. Теперь пересечь границу они могут только через морские пути или воздушное пространство.
14 декабря открыть два пограничных пункта на восточной границе. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу еще на месяц.
Финляндия будет принимать меры против растущего наплыва мигрантов из России28 ноябрь 2023, 05:09 • 32506 просмотров
Правительство Финляндии ищет правовые пути, как и в дальнейшем держать границу с РФ закрытой
Правительство Финляндии ищет законные пути сохранения закрытой границы с Россией на фоне беспокойства относительно неконтролируемого наплыва мигрантов.
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