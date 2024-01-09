Правительство Финляндии ищет правовые пути, как и в дальнейшем держать границу с РФ закрытой

Правительство Финляндии, вероятно, не откроет контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Позиция правительства не изменилась: оно хочет держать границу закрытой при условии, что будут найдены юридические основания для такого решения говорится в сообщении.

По информации, на этой неделе Кабинет министров Финляндии должен принять решение о работе КПП на границе с РФ.

Контекст

Финляндия закрыла все КПП с 15 декабря. Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов. Теперь пересечь границу они могут только через морские пути или воздушное пространство.

14 декабря открыть два пограничных пункта на восточной границе. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу еще на месяц.

Финляндия будет принимать меры против растущего наплыва мигрантов из России