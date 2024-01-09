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Уряд Фінляндії шукає правові шляхи, як і надалі тримати кордон із РФ закритим

Уряд Фінляндії шукає правові шляхи, як і надалі тримати кордон із РФ закритим

Київ • УНН

 • 26062 перегляди

Уряд Фінляндії шукає законні шляхи збереження закритого кордону з Росією на тлі занепокоєння щодо неконтрольованого напливу мігрантів.

Кабінет міністрів Фінляндії, ймовірно, не відкриє контрольно-пропускні пункти на кордоні з Росією. Про це пише видання Helsingin Sanomat із посиланням на власні джерела, передає УНН.

Позиція уряду не змінилася: він хоче тримати кордон закритим за умови, що буде знайдено юридичні підстави для такого рішення

йдеться у повідомленні.

За інформацією, цього тижня Кабінет міністрів Фінляндії має ухвалити рішення про роботу КПП на кордоні з РФ.

Контекст

Фінляндія закрила усі КПП з 15 грудня. Причиною обмежень став неконтрольований наплив мігрантів. Тепер перетнути кордон вони можуть лише через морські шляхи чи повітряний простір.

14 грудня відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні. Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон ще на місяць.

Фінляндія вживатиме заходів проти зростаючого напливу мігрантів з Росії28.11.23, 07:09 • 38951 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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