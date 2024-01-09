Уряд Фінляндії шукає правові шляхи, як і надалі тримати кордон із РФ закритим
Київ • УНН
Уряд Фінляндії шукає законні шляхи збереження закритого кордону з Росією на тлі занепокоєння щодо неконтрольованого напливу мігрантів.
Кабінет міністрів Фінляндії, ймовірно, не відкриє контрольно-пропускні пункти на кордоні з Росією. Про це пише видання Helsingin Sanomat із посиланням на власні джерела, передає УНН.
Позиція уряду не змінилася: він хоче тримати кордон закритим за умови, що буде знайдено юридичні підстави для такого рішення
За інформацією, цього тижня Кабінет міністрів Фінляндії має ухвалити рішення про роботу КПП на кордоні з РФ.
Контекст
Фінляндія закрила усі КПП з 15 грудня. Причиною обмежень став неконтрольований наплив мігрантів. Тепер перетнути кордон вони можуть лише через морські шляхи чи повітряний простір.
14 грудня відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні. Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон ще на місяць.
Фінляндія вживатиме заходів проти зростаючого напливу мігрантів з Росії28.11.23, 07:09 • 38951 перегляд