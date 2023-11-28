Финляндия будет принимать меры против растущего наплыва мигрантов из России

Финляндия ожидает, что больше мигрантов прибудут к ее границы через Россию, и планирует принять дальнейшие меры, чтобы остановить их поток. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным финских пограничников, в ноябре из России в Финляндию въехали около 900 беженцев из таких стран, как Афганистан, Кения, Марокко, Пакистан, Сомали, Сирия и Йемен.

В Финляндии уже закрыли все пункты въезда на границе с РФ, кроме одного, но все еще ожидают прибытия новых мигрантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финляндия закрыла все кроме одного из восьми пунктов пропуска на границе с рф, Норвегия пока не видит нарушений

Разведка говорит нам о том, что люди все еще направляются в направлении границы. Если так будет продолжаться, то в ближайшее время мы объявим о новых мерах заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Финские власти обвиняют Кремль в том, что россияне намеренно направляют мигрантов к границе.