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Финляндия будет принимать меры против растущего наплыва мигрантов из России

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 05:09  •  15581 просмотра

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Финляндия ожидает увеличения количества мигрантов из таких стран, как Афганистан и Сирия, прибывающих через Россию, и рассматривает новые меры для контроля над наплывом мигрантов после того, как уже закрыла большинство пунктов въезда.

Финляндия ожидает, что больше мигрантов прибудут к ее границы через Россию, и планирует принять дальнейшие меры, чтобы остановить их поток. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным финских пограничников, в ноябре из России в Финляндию въехали около 900 беженцев из таких стран, как Афганистан, Кения, Марокко, Пакистан, Сомали, Сирия и Йемен.

В Финляндии уже закрыли все пункты въезда на границе с РФ, кроме одного, но все еще ожидают прибытия новых мигрантов.

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Разведка говорит нам о том, что люди все еще направляются в направлении границы. Если так будет продолжаться, то в ближайшее время мы объявим о новых мерах 

заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Финские власти обвиняют Кремль в том, что россияне намеренно направляют мигрантов к границе.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Фінляндія вживатиме заходів проти зростаючого напливу мігрантів з Росії
Finland will take measures against the growing influx of migrants from Russia
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