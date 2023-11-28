Финляндия будет принимать меры против растущего наплыва мигрантов из России
Киев • УНН
Финляндия ожидает увеличения количества мигрантов из таких стран, как Афганистан и Сирия, прибывающих через Россию, и рассматривает новые меры для контроля над наплывом мигрантов после того, как уже закрыла большинство пунктов въезда.
Финляндия ожидает, что больше мигрантов прибудут к ее границы через Россию, и планирует принять дальнейшие меры, чтобы остановить их поток. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
По данным финских пограничников, в ноябре из России в Финляндию въехали около 900 беженцев из таких стран, как Афганистан, Кения, Марокко, Пакистан, Сомали, Сирия и Йемен.
В Финляндии уже закрыли все пункты въезда на границе с РФ, кроме одного, но все еще ожидают прибытия новых мигрантов.
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Разведка говорит нам о том, что люди все еще направляются в направлении границы. Если так будет продолжаться, то в ближайшее время мы объявим о новых мерах
Финские власти обвиняют Кремль в том, что россияне намеренно направляют мигрантов к границе.
Финляндия будет принимать меры против растущего наплыва мигрантов из России
Финляндия ожидает увеличения количества мигрантов из таких стран, как Афганистан и Сирия, прибывающих через Россию, и рассматривает новые меры для контроля над наплывом мигрантов после того, как уже закрыла большинство пунктов въезда.
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