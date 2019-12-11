Права на показ сериала “Слуга народа” Россия купила у шведского дистрибьютора

“Права на сериал „Слуга народа“ российский канал ТНТ купил на рынке — у международного дистрибьютора, шведской компании Eccho rights. У них же права купил Netflix и многие другие платформы”, — сказано в сообщении.

Сказано, что россиянам было отказано в покупке права на адаптацию сериала для российского рынка в связи с возможной манипуляцией содержанием. То есть на ТНТ будет показана оригинальная версия с десакрализацией власти.

“Кстати, первый сезон „Слуги народа“ был показан в Беларуси, после чего сериал сняли с эфира по политическим соображениям. Гарантий, что в России покажут весь сериал „Слуга народа“ нет, поскольку в Кремле уже и так видят социологию, согласно которой Зеленский догоняет Путина по популярности в России”, — сообщили на канале.

Напомним, сериал “Слуга народа” с Зеленским впервые выйдет на российском телевидении.