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Права на показ серіалу "Слуга народу" Росія купила у шведського дистриб'ютора

Права на показ серіалу "Слуга народу" Росія купила у шведського дистриб'ютора

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Право на показ серіалу "Слуга народу" російський канал ТНТ купив у міжнародного дистриб'ютора - шведської компанії Eccho rights. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив колишній нардеп VIII скликання Сергій Лещенко, однак поки офіційного підтвердження немає, передає УНН.

"Права на серіал "Слуга народу" російський канал ТНТ купив на ринку - у міжнародного дистриб'ютора, шведської компанії Eccho rights. У них же права купив Netflix і багато інших платформи", - сказано в повідомленні.

Сказано, що росіянам було відмовлено в покупці права на адаптацію серіалу для російського ринку в зв'язку з можливою маніпуляцією змістом. Тобто на ТНТ буде показана оригінальна версія з десакралізацією влади.

"До речі, перший сезон "Слуги народу" був показаний в Білорусі, після чого серіал зняли з ефіру з політичних міркувань. Гарантій, що в Росії покажуть весь серіал "Слуга народу" немає, оскільки в Кремлі вже і так бачать соціологію, згідно з якою Зеленський наздоганяє Путіна за популярністю в Росії", - повідомили на каналі.

Нагадаємо, серіал "Слуга народу" з Зеленським вперше вийде на російському телебаченні.

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