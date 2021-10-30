Работали из Украины и Швейцарии: Европол раскрыл сеть кибервымогателей

Подробности

При обыске у них конфисковали около 52 тыс. долларов наличными и пять автомобилей класса люкс.

По данным Европола, жертвами вымогателей стали около 1800 компаний в 71 стране. Члены преступной группировки получали доступ к ИТ-системам фирм с помощью так называемых фишинговых электронных писем и другими способами. Затем с помощью вирусов-вымогателей (ransomware) блокировали фирмам доступ к документации, шифруя его, и требовали выкуп за предоставление ключа для расшифровки.

Действия вымогателей были “опасной комбинацией агрессивных препятствий и дальних целей”, заявил Европол. По данным полиции, преступники нацелились на “важнейшую инфраструктуру”. Каких-либо подробностей об их целях Европол не привел.

Дополнение

Расследование было начато во Франции в 2019 году, где находился один из используемых хакерами серверов. В нем приняли участие представители Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, США, Швейцарии и Украины.

Напомним

Накануне стало известно, что по подозрению в торговле незаконными товарами в Даркнете по всему миру арестовали 150 человек.