Работали из Украины и Швейцарии: Европол раскрыл сеть кибервымогателей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В ходе международной полицейской операции, в которой участвовало восемь европейских стран, была раскрыта сеть кибервымогателей, которые, вероятно, совершали компьютерные атаки с целью получения выкупа на компании в десятках стран. После двухлетнего расследования в конце октября были арестованы 12 подозреваемых в Украине и Швейцарии, сообщил Европол в пятницу, 29 октября, передает УНН.
Подробности
При обыске у них конфисковали около 52 тыс. долларов наличными и пять автомобилей класса люкс.
По данным Европола, жертвами вымогателей стали около 1800 компаний в 71 стране. Члены преступной группировки получали доступ к ИТ-системам фирм с помощью так называемых фишинговых электронных писем и другими способами. Затем с помощью вирусов-вымогателей (ransomware) блокировали фирмам доступ к документации, шифруя его, и требовали выкуп за предоставление ключа для расшифровки.
Действия вымогателей были “опасной комбинацией агрессивных препятствий и дальних целей”, заявил Европол. По данным полиции, преступники нацелились на “важнейшую инфраструктуру”. Каких-либо подробностей об их целях Европол не привел.
Дополнение
Расследование было начато во Франции в 2019 году, где находился один из используемых хакерами серверов. В нем приняли участие представители Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, США, Швейцарии и Украины.
Напомним
Накануне стало известно, что по подозрению в торговле незаконными товарами в Даркнете по всему миру арестовали 150 человек.