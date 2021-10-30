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Працювали з територій України та Швейцарії: Європол розкрив мережу кіберздирників

Київ • УНН

 • 21306 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У ході міжнародної поліцейської операції, в якій брала участь вісім європейських країн, було розкрито мережу кіберздирників, які, ймовірно, здійснювали комп'ютерні атаки з метою отримання викупу на компанії у десятках країн. Після дворічного розслідування наприкінці жовтня було заарештовано 12 підозрюваних в Україні та Швейцарії, повідомив Європол у п'ятницю, 29 жовтня, передає УНН

Працювали з територій України та Швейцарії: Європол розкрив мережу кіберздирників

Деталі

При обшуках у них конфіскували близько 52 тис. доларів готівкою та п’ять автомобілів класу люкс.

За даними Європолу, жертвами здирників стали близько 1800 компаній у 71 країні. Члени злочинного угруповання отримували доступ до ІТ-систем фірм за допомогою так званих фішингових електронних листів та іншими способами. Потім за допомогою вірусів-вимагачів (ransomware) блокували фірмам доступ до документації, шифруючи його, і вимагали викуп за надання ключа для розшифровки.

Дії здирників були “небезпечною комбінацією агресивних перешкод і далеких цілей”, заявив Європол. За даними поліції, злочинці націлилися на “найважливішу інфраструктуру”. Будь-яких подробиць про їх цілі Європол не навів.

Доповнення

Розслідування було розпочато у Франції у 2019 році, де знаходився один із серверів, що використовуються хакерами. У ньому брали участь представники Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, США, Швейцарії та України.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що за підозрою у торгівлі незаконними товарами в даркнеті по всьому світу заарештували 150 людей.

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