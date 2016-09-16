Работники ГосЧС отметили профессиональный праздник в Мариуполе

В Мариуполе на проспекте Металлургов, 52 сотрудника ГосЧС устроили выставку своего транспорта, снаряжения и оборудования.

Были представлены новейшие автомобили на базе MAN и спецтехника. После показа спасатели вместе со своими семьями отправились на торжественную часть.

"Спасатели в Донецкой области - это не обычные пожарные. За последние 2,5 года мы где только не были. Мы тушили пожар во время штурма Мариупольского РО милиции, во время пожара здания горисполкома, также тушили под "Градами". Также мы занимаемся постоянным разминированием и утилизацией боеприпасов. Я горжусь, что при всей этой сложной ситуации, мы не потеряли ни одного сотрудника!", - сообщил корреспонденту УНН начальник 3 пожарно-спасательного отряда ГосЧС в Мариуполе Андрей Павленко.