Працівники ДСНС відзначили професійне свято у Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні у Маріуполі відзначили професійне свято працівники ДСНС, повідомляє кореспондент УНН.
У Маріуполі на проспекті Металургів, 52 співробітники ДСНС влаштували виставку свого транспорту, спорядження та пристроїв.
Були представлені найновіші автомобілі на базі MAN і спецтехніка. Після показу рятувальники разом зі своїми сім'ями вирушили на урочисту частину.
"Рятувальники в Донецькій області - це не звичайні пожежні. За останні 2,5 роки ми де тільки не були. Ми гасили пожежу під час штурму Маріупольського РВ міліції, при спалюванні будівлі міськвиконкому, також гасили під "Градами". Також ми займаємося постійним розмінуванням та утилізацією боєприпасів. Я пишаюся, що при всій цій складній ситуації, ми не втратили жодного співробітника!" - повідомив кореспонденту УНН начальник 3 пожежно-рятувального загону ДСНС в Маріуполі Андрій Павленко.