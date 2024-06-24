Народные депутаты предлагают создать дополнительный инструмент бронирования для тех предприятий, которые не имеют возможности подпасть под постановления Кабинета министров, но при этом имеют достаточный внутренний ресурс, который позволяет им платить дополнительные средства для бронирования критически важных для них специалистов. Законопроект об "экономическом бронировании" планируется рассмотреть в Раде в первых неделях июля. Об этом в эфире телемарафона рассказал народный депутат, председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, передает УНН.

Детали

Мы предлагаем дополнительный инструмент для тех предприятий, которые не имеют возможности подпасть под постановления Кабмина, но при этом имеют достаточный внутренний ресурс, который позволяет им платить дополнительные средства для бронирования критически важных для них специалистов, которые бы и в дальнейшем продолжали свою работу. Поэтому это не об отмене существующего режима, это о дополнении и расширении инструментов - сказал Наталуха.

Он рассказал, что" экономическое бронирование " предусматривает уплату предприятиями ежемесячно 20 тыс. гривен за одного работника.

Речь идет о том, что предприятие само выбирает какая специальность для него является критической, какое лицо на этой специальности является критическим и это лицо бронирует путем уплаты ежемесячно дополнительного военного сбора размером 20 тыс. гривен. Это касается и юридических лиц, и также физических лиц предпринимателей, но там есть определенные ограничения, чтобы исключить, например, то, что завтра все зарегистрировались ФЛП и сами себя "побронировали". Мы предусмотрели определенные предохранители, чтобы такого не произошло. Это такой благотворительный платеж, который работодатель сам определяет, способен ли он его потянуть, не способен ли - добавил Наталуха.

По его словам, "экономичное бронирование" предусматривает три цели:

забронировать критических специалистов, без которых производственный процесс будет невозможен;

аккумулировать средства-по оценкам это может предоставить дополнительные поступления в госбюджет в размере от 200 до 300 млрд гривен в год;



увеличить производство.



Если мы возьмем дроны, то это позволит сохранить на местах людей, у которых есть навыки, знания и опыт в производстве дронов и понимание этих технологий. Подруге, собрать дополнительные средства, которые можно будет потратить на закупку дополнительных компонентов, или на кредитование, или на грантирование. В-третьих, увеличить масштабы уже существующих производств, увеличить размеры заказа государством и увеличить количество дронов на передовой путем покупки этих дронов государством за рубежом. Что это даст? Это даст то, что чем больше дронов на передовой, тем меньше число жертв среди личного состава. По нашему мнению, "экономичное бронирование" за счет усиления производственной составляющей способно приблизить процесс ротаций, потому что мы сможем постепенно заменить людей машинами - добавил Наталуха.

Нардеп добавил, что законопроект об "экономическом бронировании" Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рассмотрит в начале июля.

Думаю, что где-то на первые недели июля мы сможем увидеть его в комитете и, наверное, в зале к первому чтению" - заявил нардеп.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, вводящий концепцию "экономического бронирования", позволяющий предприятиям бронировать критически важных работников, платя повышенный военный сбор в размере 20 тыс. гривен в месяц.