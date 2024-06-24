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Дозволить зберегти спеціалістів та збільшити доходи до бюджету: Наталуха про переваги “економічного бронювання"

Київ • УНН

 • 23044 перегляди

Законопроєкт про "економічне бронювання" дозволить підприємствам щомісяця виплачувати додаткову плату в розмірі 20 000 гривень для збереження важливих фахівців і продовження виробництва, що дозволить збільшити доходи державного бюджету на 200-300 мільярдів гривень.

Дозволить зберегти спеціалістів та збільшити доходи до бюджету: Наталуха про переваги “економічного бронювання"

Народні депутати пропонують створити додатковий інструмент бронювання для тих підприємств, які не мають можливості підпасти під постанови Кабінету міністрів, але при цьому мають достатній внутрішній ресурс, який дозволяє їм сплачувати додаткові кошти для бронювання критично важливих для них спеціалістів. Законопроєкт про "економічне бронювання" планується розглянути в Раді в перших тижнях липня. Про це в ефірі телемарафону розповів народний депутат, голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, передає УНН.

Деталі

Ми пропонуємо додатковий інструмент для тих підприємств, які не мають можливості підпасти під постанови Кабміну, але при цьому мають достатній внутрішній ресурс, який дозволяє їм сплачувати додаткові кошти для бронювання критично важливих для них спеціалістів, які б і надалі продовжували свою роботу. Тому це не про скасування існуючого режиму, це про доповнення і розширення інструментів

- сказав Наталуха.

Він розповів, що "економічне бронювання" передбачає сплату підприємствами щомісячно 20 тис. гривень за одного працівника.

Мова йде про те, що підприємство саме обирає яка спеціальність для нього є критичною, яка особа на цій спеціальності є критичною і цю особу бронює шляхом сплати щомісячно додаткового військового збору розміром 20 тис. гривень. Це стосується і юридичних осіб, і також фізичних осіб підприємців, але там є певні обмеження, щоб унеможливити, наприклад, те, що завтра всі зареєструвалися ФОПами і самі себе "побронювали". Ми передбачили певні запобіжники, щоб такого не сталося. Це такий благодійний платіж, який роботодавець сам визначає, чи здатен він його потягнути, чи не здатен

 - додав Наталуха.

За його словами, "економічне бронювання" передбачає три мети:

  • забронювати критичних спеціалістів, без яких виробничий процес буде унеможливлений;
  • акумулювати кошти - за оцінками це може надати додаткові надходження до держбюджету у розмірі від 200 до 300 млрд гривень на рік;
  • збільшити виробництво.

Якщо ми візьмемо дрони, то це дозволить зберегти на місцях людей, у яких є навички, знання і досвід у виробництві дронів і розуміння цих технологій. По-друге, зібрати додаткові кошти, які можна буде витратити на закупівлю додаткових компонентів, або на кредитування, або на грантування. По-третє, збільшити масштаби вже існуючих виробництв, збільшити розміри замовлення державою і збільшити кількість дронів на передовій шляхом купівлі цих дронів державою за кордоном. Що це дасть? Це дасть те, що чим більше дронів на передовій, тим менша кількість жертв серед особового складу. На нашу думку, "економічне бронювання" за рахунок підсилення виробничої складової здатно наблизити процес ротацій, тому що ми зможемо поступово замінити людей машинами

 - додав Наталуха.

Нардеп додав, що законопроєкт про "економічне бронювання" Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку розгляне на початку липня.

Думаю, що десь на перші тижні липня ми зможемо побачити його в комітеті і, напевно, в залі до першого читання"

- заявив нардеп.

Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який запроваджує концепцію "економічного бронювання", що дозволяє підприємствам бронювати критично важливих працівників, сплачуючи підвищений військовий збір у розмірі 20 тис. гривень на місяць.

Павло Башинський

Павло Башинський

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