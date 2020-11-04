Позиция правительства Канады по Крыму никогда не изменится - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Позиция правительства Канады по Крыму никогда не изменится и Канада и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявила посл Канады Лариса Галадза во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.
В ведомстве сообщили, что 4 ноября первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провела встречу с госпожой послом Канады Ларисой Галадзой.
В фокусе внимания была работа украинской стороны с международными партнерами по созданию и наполнению практическим содержанием Крымской платформы и участие в этом процессе правительства Канады. Собеседники согласились, что платформа несет в себе мощный сигнал как в вопросе поддержки Украины со стороны международного сообщества, так и в России, как страны-оккупанта, о том, что оккупация Крыма не может и не будет забытой, отметили в МИД.
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"В этой связи госпожа посол Канады четко заявила, что позиция ее правительства по Крыму никогда не изменится и Канада и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Она также поделилась впечатлениями от посещения пункта пропуска в оккупированный Крым "Каланчак" , - говорится в сообщении.
Со своей стороны Эмине Джапарова сообщила собеседнице об актуальной ситуации в Крыму, пропагандистской работе российских оккупантов среди населения полуострова, нарушении прав украинцев и крымских татар, в частности на образование, запрет трансляции украинских каналов, о милитаризации Крыма и тому подобное, добавили в ведомстве.
Эмине Джапарова и Лариса Галадза также обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций, а также вопросы гендерной проблематики и договорились продолжить эффективное сотрудничество по продвижению гендерного равенства и феминизации дипломатической службы Украины, говорится в сообщении.
Отметим, что в МИД нарабатывают идею создания экспертного офиса "Крымской платформы".