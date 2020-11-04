Позиция правительства Канады по Крыму никогда не изменится - посол

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Позиция правительства Канады по Крыму никогда не изменится и Канада и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявила посл Канады Лариса Галадза во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.