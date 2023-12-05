"Позиция правительства не изменилась": в Минобороны Южной Кореи отрицают поставки снарядов Украине
Киев • УНН
Южная Корея придерживается позиции предоставления Украине только нелетальной помощи, несмотря на заявления Washington Post о передаче артиллерийских снарядов.
Позиция Южной Кореи по поддержке Украины не изменилась. Сеул передает Киеву только нелетальную помощь. Об этом со ссылкой на представителя Министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Кю сообщает издание Korea JoongAng Daily, передает УНН.
Детали
В частности, он отказался подтвердить информацию The Washington Post о передаче Украине артиллерийских снарядов.
На просьбу подтвердить эту информацию представитель Министерства обороны Чон Ха Кю заявил журналистам на брифинге для прессы во вторник: "Позиция нашего правительства вообще не изменилась", попросив журналистов "понять это соответственно".
Наши военные предоставили гуманитарную помощь и военные материалы для защиты свободы Украины
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финляндия будет производить для Украины артиллерийские снаряды
В ответ на просьбу репортера объяснить, что означает "косвенная" поддержка, Чон лишь сказал, что ему трудно объяснить это значение.
Дополнение
В издании отмечают, что официально Корея заявляет, что передает Киеву исключительно нелетальную помощь. В то же время, по словам журналистов, Сеул может помочь Соединенным Штатам пополнить запасы боеприпасов, и то, как Вашингтон использует собственные запасы, будет вне юрисдикции корейского правительства.
Контекст
В недавней статье The Washington Post появилась информация о том, что в этом году Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европы вместе взятые.
В то же время официально Южная Корея передает Украине только летальную военную помощь. В частности, оборудование для разминирования и машины скорой помощи.
Напомним
Европейский Союз на фоне обязательств перед Украиной собирается производить более миллион боеприпасов ежегодно. Сейчас финализируется работа над предложениями по заказам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС поставит Украине миллион боеприпасов, но это займет немного больше времени - Мишель
"Позиция правительства не изменилась": в Минобороны Южной Кореи отрицают поставки снарядов Украине
Южная Корея придерживается позиции предоставления Украине только нелетальной помощи, несмотря на заявления Washington Post о передаче артиллерийских снарядов.
Из-за протеста фермеров в центре Кишинева произошел транспортный коллапс
В Кишиневе 5 декабря фермеры устроили протестный марш вокруг здания правительства, парламента и администрации президента. Они приехали на тракторах и создали многокилометровые пробки.
Сколько музеев и театров понесли убытки из-за вторжения рф - ответ Минкульта
По состоянию на 25 ноября 2023 года в Украине было повреждено 1750 объектов культуры, больше всего пострадали клубы, библиотеки и художественные заведения, особенно в Донецкой и Харьковской областях.
Парламент готовится усилить социальную защиту военнослужащих и полицейских - Вениславский
Верховная Рада Украины рассматривает законопроект по усилению социальной защиты военнослужащих и полицейских, включая отпуска и пенсионное обеспечение, сообщил народный депутат Украины Федор Вениславский.
Армия рф готовится к новому наступлению на Авдеевку - Штупун
Российские военные готовятся к эскалации наступления на Авдеевку, проводя учения в тылу и увеличивая количество авиаударов - за последнее время Украина зафиксировала 18 таких атак.
Пограничники приземлили российский дрон на Купянском направлении
Украинские пограничники на Купянском направлении применили противодронную винтовку, чтобы сбить российский беспилотник.
Беспилотники СБУ поразили в Крыму ряд важных военных объектов - источники
Беспилотники Службы безопасности Украины нанесли удары по нескольким военным объектам в оккупированном Крыму, включая радиолокационные системы и вертолетный парк.
"Мы понимали, что образовательные потери из-за пандемии ковида и войны неизбежны, однако сейчас у нас есть понимание масштабов" - Лисовой о результатах PISA-2022
Украинские школьники демонстрируют ухудшение результатов образовательного оценивания PISA-2022.
Количество жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 22
Количество жертв извержения индонезийского вулкана Марапи достигло 22 человек, один человек до сих пор считается пропавшим без вести; спасательные работы осложняются продолжающейся вулканической активностью и плохой погодой.
Запорожское направление: Армия дронов демилитаризовала "глаз Мордора"
Украинские военные вывели из строя российский комплекс наблюдения "Муром-П" в Запорожье с помощью удара беспилотника.