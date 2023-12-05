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"Позиция правительства не изменилась": в Минобороны Южной Кореи отрицают поставки снарядов Украине

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 14:58  •  9737 просмотра

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Южная Корея придерживается позиции предоставления Украине только нелетальной помощи, несмотря на заявления Washington Post о передаче артиллерийских снарядов.

Позиция Южной Кореи по поддержке Украины не изменилась. Сеул передает Киеву только нелетальную помощь. Об этом со ссылкой на представителя Министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Кю сообщает издание Korea JoongAng Daily, передает УНН.

Детали

В частности, он отказался подтвердить информацию The Washington Post о передаче Украине артиллерийских снарядов.

На просьбу подтвердить эту информацию представитель Министерства обороны Чон Ха Кю заявил журналистам на брифинге для прессы во вторник: "Позиция нашего правительства вообще не изменилась", попросив журналистов "понять это соответственно".

Наши военные предоставили гуманитарную помощь и военные материалы для защиты свободы Украины

- добавил представитель Министерства обороны Южной Кореи.

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В ответ на просьбу репортера объяснить, что означает "косвенная" поддержка, Чон лишь сказал, что ему трудно объяснить это значение. 

Дополнение 

В издании отмечают, что официально Корея заявляет, что передает Киеву исключительно нелетальную помощь. В то же время, по словам журналистов, Сеул может помочь Соединенным Штатам пополнить запасы боеприпасов, и то, как Вашингтон использует собственные запасы, будет вне юрисдикции корейского правительства.

Контекст 

В недавней статье The Washington Post появилась информация о том, что в этом году Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европы вместе взятые. 

В то же время официально Южная Корея передает Украине только летальную военную помощь. В частности, оборудование для разминирования и машины скорой помощи.

Напомним

Европейский Союз на фоне обязательств перед Украиной собирается производить более миллион боеприпасов ежегодно. Сейчас финализируется работа над предложениями по заказам.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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