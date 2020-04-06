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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76616 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90436 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: спасатели уже сбросили авиацией 174 т воды

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: спасатели уже сбросили авиацией 174 т воды

Киев  •  УНН

 • 17505 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 7 утра 6 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение двух очагов горения. Авиацией ГСЧС осуществлено 42 сброса воды, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

“По состоянию на 7:00 6 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается меры по ликвидации двух очагов пожаров”, — говорится в сообщении.

Чрезвычайники сообщили, что ликвидация пожара происходит между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 чел. и 28 ед. техники, из них от ГСЧС 74 чел. о/с и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН — 32П и вертолет МИ — 8). Всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлено 42 сброса воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 — 27 сбросов, самолетами АН-32П — 15 сбросов.

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В частности, вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) пожар тушат на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 чел. и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 чел. о/с и 2 ед. техники. В 20 ч. 45 мин. пожар локализован.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев — 0,014 мР/час, Киевская область — в пределах 0,012 мР/час, в г. Чернобыль — 0,020 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).

Напомним, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

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