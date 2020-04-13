Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: спасатели за сутки сбросили авиацией 370 т воды
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. По состоянию на 7:00 в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины.
"По состоянию на 7 ч. 13 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожаров привлечено 366 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 307 человек личного состава и 63 единицы техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 12 апреля осуществлено 143 сброса - 370 т воды ).
Напомним, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Тушение отдельных очагов огня до сих пор.
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