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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31071 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39758 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 55963 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74385 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130550 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130210 просмотра

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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: спасатели за сутки сбросили авиацией 370 т воды

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: спасатели за сутки сбросили авиацией 370 т воды

Киев  •  УНН

 • 15372 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. По состоянию на 7:00 в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7 ч. 13 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожаров привлечено 366 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 307 человек личного состава и 63 единицы техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 12 апреля осуществлено 143 сброса - 370 т воды ).

Напомним, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Тушение отдельных очагов огня до сих пор.

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