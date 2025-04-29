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Пожар в ресторане в Китае унес жизни 22 человек

Киев • УНН

 • 2754 просмотра

В провинции Ляонин, Китай, произошел пожар в ресторане, в результате которого погибли 22 человека, еще трое получили ранения. Си Цзиньпин призвал к расследованию трагедии.

Пожар в ресторане в Китае унес жизни 22 человек
singtao.com

В ресторане на северо-востоке Китая в результате пожара во вторник погибли 22 человека, что стало последним из серии подобных смертельных инцидентов в стране, со ссылкой на китайские медиа сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как указано, причину пожара не называют, но сообщают, что глава КНР Си Цзиньпин назвал его "глубоко отрезвляющим уроком" и призвал местных чиновников быстро оказать помощь пострадавшим, определить, что спровоцировало пожар, и привлечь виновных к ответственности.

Пожар вспыхнул в 12:25 (07:25 по Киеву) в ресторане в жилом районе города Ляоян провинции Ляонин, сообщила государственная телекомпания CCTV. Пострадали три человека.

Кадры, распространяемые в социальных сетях, включая X и китайскую платформу Douyin, неподтвержденные Reuters, показывают ярко-оранжевое пламя, охватывающее витрину магазина на уровне улицы вместе с десятками припаркованных автомобилей. Был виден дым, когда парамедики помогают людям на носилках.

Хао Пэн, секретарь провинциального комитета правящей партии в Ляонине, сказал, что на место происшествия было направлено 22 пожарные машины и 85 пожарных. Хао сказал, что спасательные работы на месте были завершены, и люди были эвакуированы.

Дополнение

Это был последний из серии подобных инцидентов, которые происходили по всей стране за последние годы. В апреле 20 человек погибли в пожаре, вспыхнувшем в доме престарелых в провинции Хэбэй на севере страны.

Утечка газа стала причиной как минимум двух громких взрывов в жилых районах в прошлом году: в марте в ресторане в провинции Хэбэй произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и 26 получили ранения, а в сентябре в результате взрыва в высотном здании в южной провинции Шэньчжэнь погиб один человек.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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