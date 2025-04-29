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The New York Times

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Пожежа в ресторані у Китаї забрала життя 22 людей

Київ • УНН

 • 3210 перегляди

У провінції Ляонін, Китай, сталася пожежа в ресторані, в результаті якої загинули 22 людини, ще троє отримали поранення. Сі Цзіньпін закликав до розслідування трагедії.

Пожежа в ресторані у Китаї забрала життя 22 людей
singtao.com

У ресторані на північному сході Китаю внаслідок пожежі у вівторок загинули 22 особи, що стало останнім із серії подібних смертельних інцидентів у країні, з посиланням на китайські медіа повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як вказано, причину пожежі не називають, але повідомляють, що глава КНР Сі Цзіньпін назвав її "глибоко протверезним уроком" і закликав місцевих чиновників швидко надати допомогу постраждалим, визначити, що спровокувало пожежу, і притягнути винних до відповідальності.

Пожежа спалахнула о 12:25 (07:25 за Києвом) у ресторані в житловому районі міста Ляоян провінції Ляонін, повідомила державна телекомпанія CCTV. Постраждали троє людей.

Кадри, що розповсюджуються в соціальних мережах, включаючи X та китайську платформу Douyin, непідтверджені Reuters, показують яскраво-помаранчеве полум'я, що охоплює вітрину магазину на рівні вулиці разом із десятками припаркованих автомобілів. Було видно, як дим клубочиться, коли парамедики допомагають людям на ношах.

Хао Пен, секретар провінційного комітету правлячої партії в Ляоніні, сказав, що на місце події було направлено 22 пожежні машини та 85 пожежників. Хао сказав, що рятувальні роботи на місці було завершено, і людей було евакуйовано.

Доповнення

Це був останній із серії подібних інцидентів, які ставалися по всій країні за останні роки. У квітні 20 людей загинули в пожежі, яка спалахнула в будинку для людей похилого віку в провінції Хебей на півночі країни.

Витік газу став причиною як мінімум двох гучних вибухів у житлових районах минулого року: у березні в ресторані в провінції Хебей стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей і 26 отримали поранення, а у вересні в результаті вибуху у висотній будівлі в південній провінції Шеньчжень загинула одна людина.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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