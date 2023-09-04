Поезд из Одессы в Днепр существенно задерживается в пути из-за "внештатной ситуации"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Поезд Одесса-Днепр придет с опозданием - во второй половине дня - из-за "внештатной ситуации" в Одесской области, сообщили в понедельник в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
Детали
"В связи с внештатной ситуацией в Одесской области, существенно задерживается поезд 54 Одесса-Днепр", - сообщили в компании.
Железнодорожники, как сообщается, нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас делают все для сокращения опоздания.
"Прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня, для пассажиров будет организован бесплатный обед в пути и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения запланированного путешествия", - отметили в УЗ.
94 поезда, как указано, продолжают движение по графику.
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