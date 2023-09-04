Поїзд з Одеси в Дніпро суттєво затримується у дорозі через "позаштатну ситуацію"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Поїзд Одеса-Дніпро прийде із запізненням - у другій половині дня - через "позаштатну ситуацію" в Одеській області, повідомили у понеділок в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.
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"У зв'язку з позаштатною ситуацією на Одещині, суттєво затримується поїзд 54 Одеса-Дніпро", - повідомили в компанії.
Залізничники, як повідомляється, знайшли спосіб поновити рух безпечно для пасажирів, зараз роблять усе для скорочення запізнення.
"Прибуття до Дніпра очікується у другій половині дня, для пасажирів буде організовано безкоштовний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі", - зазначили в УЗ.
94 поїзди, як вказано, продовжують рух за графіком.
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