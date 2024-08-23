Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

23 августа 2024, 16:42  •  2933 просмотра

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GSC Game World выпустила новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, который подтверждает возвращение Шрама из «Чистого неба». Показана обновленная локация и намеки на «светлую сторону» Зоны.

Украинская компания GSC Game World показала очередной трейлер игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля", в котором можно узнать, что персонаж Шрам, протагонист "S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо", все-таки выжил - и появится в новой серии игры. Об этом пишет УНН со ссылкой на YouTube-канал студии.

Детали

Человек, который когда-то пережил выбросы, переломил ход фракционных войн и стал свидетелем подъема Чистого неба. Теперь он стоит почти один против угнетения свободных сталкеров. Может ли быть лучший путеводитель к сияющей стороне Зоны, где нас ждет вечная весна и новый дом? Шанс зажечь искру уже близко

- говорится в описании под видео.

Интересной деталью в видео является то, что Шрам, протагонист "S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо", все-таки выжил - и появится в новой серии игры. В концовке игры "S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо", Петренко (боец "Чистого неба") передает Лебедеву частоту Стрельца, который находится уже совсем рядом. Однако вокруг Стрельца защитное поле. Шраму дают электромагнитную пушку, чтобы он разбил защитное поле Стрельца, с чем наемник успешно справляется.

Однако потом все приборы сталкеров зашкаливают и здесь случается выброс (большая гравитационно-энергетическая аномалия). Далее все сталкеры, в том числе Стрелец, Шрам и отряд "Чистого неба", без сознания лежат в помещении перед специальными мониторами группы О-сознание. Эти мониторы зомбируют сталкеров на служение "монолитовцам".

Ще більше мутантів та аномалій: вийшов новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl10 июня 2024, 13:55 • 114654 просмотра

В результате второго супервызова география Зоны перешла в то состояние, которое можно видеть в "Тени Чернобыля". Однако оборудование дает сбой, и ученые не замечают, что в составе агентов оказался сам Стрелец. В результате "промывки мозга" он теряет память и становится одним из агентов "Осознания" с задачей "убить Стрельца". С этой целью весной 2012 года агентов, в том числе и Стрельца отправляют с ЧАЭС к окраине Зоны на "грузовике смерти". Здесь начинается сюжет игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля".

Также в трейлере показали обновленную локацию помещения, на которой как раз и лежали сталкеры в предыдущей части игры.

Добрый человек всегда к столу. Я. Шрам. Видел аномалию? Вне Зоны? Слухи ходили, но лично... Чувствую, что это только начало. Это темная сторона Зоны. Но есть другая - светлая сторона. Здесь вокруг, но мы не видим. И что же там? Вечная весна? Клондайк из артефактов? Новый дом? Или каждому своё

- таким монологом Шрам встречает Скифа.

Дополнение

Сначала игру планировали выпустить 28 апреля 2022 года, но потом релиз переносили несколько раз. Игра должна выйти 20 ноября этого года.

В апреле студия GSC Game World впервые выпустила трейлер долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля с украинским дубляжом.

Павел Башинский

Павел Башинский

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