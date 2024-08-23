З'явився новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля: розробники анонсували повернення культового персонажа

Українська компанія GSC Game World показала черговий трейлер гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", в якому можна дізнатися, що персонаж Шрам, протагоніст "S.T.A.L.K.E.R. Чисте небо", все-таки вижив – і з'явиться в новій серії гри. Про це пише УНН з посиланням на YouTube-канал студії.

Деталі

Людина, яка колись пережила викиди, переломила хід фракційних війн і стала свідком підйому Чистого неба. Тепер він стоїть майже один проти гноблення вільних сталкерів. Чи може бути кращий путівник до сяючої сторони Зони, де нас чекає вічна весна та новий дім? Шанс запалити іскру вже близько

Цікавою деталлю у відео є те, що Шрам, протагоніст "S.T.A.L.K.E.R. Чисте небо", все-таки вижив – і з'явиться в новій серії гри. В кінцівки гри "S.T.A.L.K.E.R. Чисте небо", Петренко (боєць "Чистого неба") передає Лебедєву частоту Стрільця, який знаходиться вже зовсім поруч. Проте навколо Стрільця захисне поле. Шрамові дають електромагнітну гармату, щоб він розбив захисне поле Стрільця, з чим найманець успішно справляється.

Проте потім всі прилади сталкерів зашкалюють і тут трапляється викид (велика гравітаційно-енергетична аномалія). Далі всі сталкери, в тому числі Стрілець, Шрам і загін"Чистого неба", без свідомості лежать в приміщенні перед спеціальними моніторами групи О-свідомість. Ці монітори зомбують сталкерів на служіння "монолітівцям".

Ще більше мутантів та аномалій: вийшов новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

В результаті другого супервикиду географія Зони перейшла в той стан, який можна бачити в "Тіні Чорнобиля". Однак обладнання дає збій, і вчені не помічають, що в складі агентів виявився сам Стрілець. У результаті "промивання мозку" він втрачає пам'ять і стає одним з агентів "Усвідомлення" з завданням "вбити Стрільця". З цією метою навесні 2012 року агентів, у тому числі і Стрільця відправляють з ЧАЕС до околиці Зони на "вантажівці смерті". Тут починається сюжет гри "S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля".

Також в трейлері показали оновлену локацію приміщення, на якій саме і лежали сталкери в попередній частині гри.

Добра людина завжди до столу. Я. Шрам. Бачив аномалію? Поза Зоною? Чутки ходили, але особисто… Відчуваю, що це лише початок. Це темна сторона Зони. Але є інша - світла сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна? Клондайк з артефактів? Новий дім? Чи кожному своє