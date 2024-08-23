З'явився новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля: розробники анонсували повернення культового персонажа

ukenru
15:22 • 19962 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 34098 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 54044 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 56385 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 100314 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 147374 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 186021 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 271292 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166641 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142242 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 51989 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 109238 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 90886 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 75561 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 67700 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 54077 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 139546 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 271298 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 204471 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 233377 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 10364 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 26075 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 28492 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 32242 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 51989 перегляди
Актуальне
З'явився новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля: розробники анонсували повернення культового персонажа

З'явився новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля: розробники анонсували повернення культового персонажа

Київ • УНН

 • 110806 перегляди

GSC Game World випустила новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, який підтверджує повернення Шрама з "Чистого неба". Показано оновлену локацію та натяки на "світлу сторону" Зони.

Українська компанія GSC Game World показала черговий трейлер гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", в якому можна дізнатися, що персонаж Шрам, протагоніст "S.T.A.L.K.E.R. Чисте небо", все-таки вижив – і з'явиться в новій серії гри. Про це пише УНН з посиланням на YouTube-канал студії.

Деталі

Людина, яка колись пережила викиди, переломила хід фракційних війн і стала свідком підйому Чистого неба. Тепер він стоїть майже один проти гноблення вільних сталкерів. Чи може бути кращий путівник до сяючої сторони Зони, де нас чекає вічна весна та новий дім? Шанс запалити іскру вже близько

- йдеться в описі під відео.

Цікавою деталлю у відео є те, що Шрам, протагоніст "S.T.A.L.K.E.R. Чисте небо", все-таки вижив – і з'явиться в новій серії гри. В кінцівки гри "S.T.A.L.K.E.R. Чисте небо", Петренко (боєць "Чистого неба") передає Лебедєву частоту Стрільця, який знаходиться вже зовсім поруч. Проте навколо Стрільця захисне поле. Шрамові дають електромагнітну гармату, щоб він розбив захисне поле Стрільця, з чим найманець успішно справляється.

Проте потім всі прилади сталкерів зашкалюють і тут трапляється викид (велика гравітаційно-енергетична аномалія). Далі всі сталкери, в тому числі Стрілець, Шрам і загін"Чистого неба", без свідомості лежать в приміщенні перед спеціальними моніторами групи О-свідомість. Ці монітори зомбують сталкерів на служіння "монолітівцям".

Ще більше мутантів та аномалій: вийшов новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl10.06.24, 16:55 • 114867 переглядiв

В результаті другого супервикиду географія Зони перейшла в той стан, який можна бачити в "Тіні Чорнобиля". Однак обладнання дає збій, і вчені не помічають, що в складі агентів виявився сам Стрілець. У результаті "промивання мозку" він втрачає пам'ять і стає одним з агентів "Усвідомлення" з завданням "вбити Стрільця". З цією метою навесні 2012 року агентів, у тому числі і Стрільця відправляють з ЧАЕС до околиці Зони на "вантажівці смерті". Тут починається сюжет гри "S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля".

Також в трейлері показали оновлену локацію приміщення, на якій саме і лежали сталкери в попередній частині гри.

Добра людина завжди до столу. Я. Шрам. Бачив аномалію? Поза Зоною? Чутки ходили, але особисто… Відчуваю, що це лише початок. Це темна сторона Зони. Але є інша - світла сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна? Клондайк з артефактів? Новий дім? Чи кожному своє

- таким монологом Шрам зустрічає Скіфа.

Доповнення

Спершу гру планували випустити 28 квітня 2022 року, але потім реліз переносили декілька разів. Гра повинна вийти 20 листопада цього року.

У квітні студія GSC Game World вперше випустила трейлер довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля з українським дубляжем.

Павло Башинський

Павло Башинський

ТехнологіїУНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.49
Brent
$72.35
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,055.26
Ethereum
$2,067.69