Поврежденную из-за ракетной атаки рф линию питания ЗАЭС восстановили, в работе снова две линии - Энергоатом

Украинские энергетики за считанные часы восстановили линию питания Запорожской АЭС ВЛ-750кВ "Днепровская", которая была повреждена сегодня утром во время массированной ракетной атаки рф, и ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины снова соединяют две линии электропередачи, сообщили в пятницу в НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.

22 марта силами украинских энергетиков возобновлена работа внешней воздушной линии ВЛ-750кВ "Днепровская", которая была повреждена сегодня утром во время массированного ракетного обстрела рф. Сейчас временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины снова соединяют две линии электропередачи: "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ и "Днепровская", благодаря которым обеспечивается питание собственных нужд станции - сообщили в Энергоатоме в Telegram.

Запорожская АЭС на грани блэкаута

Дополнение

По данным Энергоатома, с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит наступлением аварийной ситуации.